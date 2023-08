EEUU y Perú firman acuerdo para interceptación no letal de aeronaves sospechosas de narcotráfico

La ministra de Relaciones Exteriores de Per, Ana Cecilia Gervasi, hace declaraciones a la prensa en Santiago, Chile, el martes 1 de agosto de 2023. A la derecha el ministro de Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren. (AP Foto/Esteban Felix)

(Esteban Felix, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)