Foto policial de Trump liberada después de rendirse en el condado de Fulton

August 25, 2023, 7:35 AM

NUEVA YORK – El expresidente Donald Trump ha vuelto a X, la plataforma de redes sociales conocida previamente como Twitter, publicando su primer mensaje en más de dos años y medio poco después de que se entregó a las autoridades en una cárcel de Atlanta por cargos de conspirar para revertir su derrota electoral. Publicó su foto de prontuario y el mensaje: “Interferencia electoral. ¡Nunca rendirse!” junto con un vínculo a su sitio web, el cual dirige al usuario a una página de recaudación de fondos. Fue la primera publicación de Trump desde el 8 de enero de 2021, cuando Twitter suspendió indefinidamente su cuenta, argumentando temores de que pudiera incitar a más actos de violencia después del asalto al Capitolio federal. Su cuenta fue restablecida en noviembre pasado, poco después de que Elon Musk tomó las riendas de la compañía. Pero Trump se había abstenido de tuitear, insistiendo en que se sentía mejor en su propia plataforma Truth Social, la cual lanzó durante la prohibición. Trump, quien actualmente aventaja los sondeos por la nominación presidencial republicana, ha dicho durante meses que planeaba volver a la plataforma en el “momento adecuado”, según una persona al tanto de sus comentarios y que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a difundir conversaciones privadas. La publicación de Trump se produjo mientras viajaba en su avión privado de regreso a su casa de Nueva Jersey desde Atlanta la noche del jueves. De momento se desconoce si la publicación fue cosa de una vez, o si pretende seguir publicando con frecuencia en X. Horas antes había publicado el mismo mensaje en Truth Social y continuó promoviendo la plataforma la noche del jueves. “Amo Truth Social. Es mi casa”, escribió. Sin embargo, el mensaje representó un regreso a casa de Trump a una de sus más importantes plataformas, una que utilizó para dominar a sus rivales en las primarias de 2016 y para tomar las riendas del ciclo de noticias durante años. Trump a menudo se jactó de lo rápido que sus mensajes llegaban desde su cuenta a las estaciones de noticias con el cintillo de “noticia de último minuto”. Un día antes, Trump se ausentó del primer debate republicano, eligiendo en su lugar grabar una entrevista con el expresentador de Fox News Tucker Carlson, misma que fue publicada en X como contrapeso al debate. Su regreso a X con lo que fue, en esencia, un mensaje de recaudación de fondos, es también un reflejo de cuánto dinero ha estado gastando la campaña de Trump en abogados mientras enfrenta cargos penales en cuatro jurisdicciones. La operación política de Trump ingresó a la segunda mitad del año en apuros financieros debido a que su cuenta bancaria se ha visto exprimida con decenas de millones de dólares destinados a defender al expresidente y sus aliados. Trump tiene 86,6 millones de seguidores en X, superando ampliamente a sus rivales en la contienda de 2024. Pero la plataforma se ha sometido a cambios importantes desde la partida de Trump, incluido un cambio de nombre. Trump volvió a Facebook en marzo publicando “¡Estoy de regreso!” semanas después de que se reactivara su cuenta personal. Pero se ha mantenido con Truth Social, una plataforma similar a Twitter que lanzó después de que fuera suspendido de Twitter y Facebook, para publicar transmisiones diarias de misivas y anuncios, entre otras cosas. Eso incluye el uso de la plataforma para dar a conocer noticias sobre sus acusaciones formales y planes de entrega en momentos en que se acumulan los problemas legales en su contra. Como parte del pacto con Digital World Acquisition Corp. para convertir a Truth Social en una empresa pública, Trump había accedido — con el fin de no competir contra su propia empresa — que sería el “primer canal” para “cualquier y todas las comunicaciones y mensajes en redes sociales desde su perfil personal”, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ello incluyó una cláusula de exclusividad bajo la cual el presidente estaba “obligado en términos generales a usar Truth Social para todas sus publicaciones en redes sociales y sin poder publicarla en otra plataforma de redes sociales por seis horas” durante un periodo de 18 meses, a partir del 22 de diciembre de 2021. Dicho periodo concluyó en junio.

