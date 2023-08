Argentina anuncia medidas económicas en un esfuerzo por ayudar a sectores golpeados por devaluación

Un cartel anuncia problemas operativos en un local de cambio de moneda en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de agosto de 2023. El peso argentino se hundi el lunes despus de que el candidato ultraderechista resultara el ms votado en las elecciones primarias en las que se eligen los candidatos a presidente. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

