Pandilleros disparan contra feligreses de iglesia en Haití; hay víctimas

Una mujer llora mientras ella y otros habitantes huyen de sus casas para escapar de los enfrentamientos armados entre grupos delictivos rivales en el distrito de Carrefour-Feuilles, en Puerto Prncipe, Hait, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph)

(Odelyn Joseph, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)