Presidente colombiano niega que padezca problema de salud grave; admite momentos difíciles

El presidente colombiano Gustavo Petro ofrece un discurso en el marco de una ceremonia que conmemoraba la batalla de Boyac, que sell la independencia de Colombia de Espaa, en Puente de Boyac, Colombia, el lunes 7 de agosto de 2023. (Foto AP/Ivn Valencia)

(Ivan Valencia, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)