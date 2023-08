Advierten sobre posible gasolina contaminada en Florida

ARCHIVO - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante una conferencia de prensa, el 9 de mayo de 2023, en Miami. Los funcionarios de Florida están advirtiendo a los conductores de la contaminación de combustible potencialmente generalizada en las estaciones de servicio en la costa oeste del estado mientras los residentes se preparan para tocar tierra a finales de esta semana en la tormenta tropical Idalia. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida dijo el domingo 27 de agosto que la gasolina comprada después de las 10 a.m. El sábado en algunas estaciones suministradas por Citgo había una gran probabilidad de ser contaminada. (AP Rebecca Blackwell)

(Rebecca Blackwell, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)