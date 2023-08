Argentina en alerta por brote de gripe aviar en lobos marinos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dos leones marinos yacen muertos en una playa atlntica patagnica cerca de Viedma, provincia de Ro Negro, Argentina, el lunes 28 de agosto de 2023. Los expertos sanitarios del gobierno sospechan que la gripe aviar est matando leones marinos a lo largo de la costa atlntica de Argentina, lo que ha provocado que las autoridades cierren muchas playas para evitar que el virus se propague ms. (Foto AP/Juan Macri)