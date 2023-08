Bloqueos y marchas en Colombia en rechazo al alza de la gasolina

(Pixabay)

BOGOTÁ – Con bloqueos en algunas ciudades y congestionamientos de tránsito comenzaron el lunes las marchas contra el alza del precio de la gasolina en Colombia. Las protestas fueron convocadas por los congresistas Jonathan Ferney Pulido, del Partido Alianza Verde, y Jenifer Pedraza, del Movimiento Dignidad, y por la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos) que representa a un sector de los conductores de transporte de carga del país. El motivo de las manifestaciones es el incremento gradual del precio de la gasolina que se ha venido aplicando en el país. En los últimos meses el galón (3,7 litros) pasó de 2 dólares a 3,5 dólares y se espera que en los próximos tres meses alcance los 4 dólares. La decisión del gobierno de aumentar el precio busca, especialmente, alimentar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles que ayuda a que el valor de la gasolina no dependa de la cotización internacional del petróleo sino que se mantenga estable. En la mañana del lunes el senador Pulido, quien además es un reconocido creador de contenidos en redes sociales en Colombia, aseguró que con las protestas “vamos a exigirle” al gobierno del presidente Gustavo Petro que “congele” el precio del combustible. El presidente Petro se refirió a la protesta, de la que también participa un sector de los conductores de transporte de carga. “La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos. Precisamente desde que inició mi gobierno (en agosto de 2022) tanto al diésel como a los peajes se les congelaron sus precios”, manifestó el jefe de Estado. Según información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la encargada del tránsito en la capital colombiana, las protestas obligaron a cierres viales en dos puntos de la ciudad. No obstante, hay movilizaciones convocadas en varios lugares de Bogotá. La congresista Pedraza publicó un video en el que mostró a varios transportistas de carga y grúas de tránsito llegando a las movilizaciones en un punto del occidente de la capital. Las autoridades de tránsito de Medellín y Cali, dos de las principales ciudades del país, también reportaron afectaciones viales por las protestas. Se espera que durante el resto del día se produzcan mayores movilizaciones.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.