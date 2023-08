La tormenta tropical Idalia se encamina al Golfo de México, con posible trayectoria hacia EEUU

MIAMI – La tormenta tropical Idalia se encontraba cerca de la costa de Cuba el lunes en una posible trayectoria para tocar tierra como huracán en el sur de Estados Unidos, indicó el Centro Nacional de Huracanes. A las 4 de la madrugada, en horario de verano del centro de Estados Unidos, el meteoro estaba a unos 200 kilómetros (125 millas) del extremo oeste de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph). No registra desplazamiento por el momento, de acuerdo con el CNH. La actualización del centro también incluyó un aviso de huracán para la provincia cubana de Pinar del Río. Los meteorólogos dijeron prever que Idalia se convertirá en huracán el martes en el Golfo de México y después girará en dirección noreste, hacia la costa occidental de Florida. Los pronósticos más recientes del centro de huracanes indican que la tormenta podría acercarse a Florida el miércoles con vientos de hasta 160 km/h (100 mph), lo que representa una intensidad de un huracán categoría 2. A lo largo de una amplia franja de la costa oeste del estado, una marejada de hasta 3,4 metros (11 pies) de agua del océano podría llegar a la costa, generando temores de inundaciones destructivas. Durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, destacó que hay mucha incertidumbre en cuanto al pronóstico. “Esta cosa ni siquiera ha llegado aún a Cuba, y el agua del Golfo de México está muy, muy caliente, y eso dará algo de combustible para que esta cosa adquiera algo más de velocidad”, dijo DeSantis. Amplias partes de la costa oeste de Florida están en riesgo de marejadas que inundan comunidades cuando se aproxima una tormenta tropical o un huracán. Esa zona del estado es muy vulnerable a las marejadas, dijo el domingo Jamie Rhome, subdirector del Centro Nacional de Huracanes. “Así, no se requiere una tormenta fuerte o un impacto directo para que haya marejadas significativas”, explicó. “Por lo tanto, si usted se encuentra en cualquier parte del litoral occidental de Florida, digamos desde Fort Myers hasta la parte noroccidental, realmente debería estar atento”. En Cedar Key, un poblado pesquero que se ubica sobre el Golfo de México, ligeramente fuera de la península, la marejada ciclónica es una de las principales preocupaciones, dijo el capitán A.J. Brown, un guía de pesca que opera la empresa A.J. Brown Charters. La preocupación es que, si la tormenta azota Florida a poca distancia hacia el norte, Cedar Key reciba la potente marejada ciclónica que viene por el hecho de ubicarse en el costado suroriental de la tormenta. Existen preocupaciones en Cedar Key de que haya una marejada de 60 centímetros a 1,5 metros (dos a cinco pies), dijo Brown, y si alcanza 1,5 metros “cubriría casi todo el centro” de la población. En el popular Bridge Tender Inn en Bradenton Beach, una enorme carpa que cubre el bar donde los músicos tocan podría tener que ser retirada como precaución ante la posible llegada de Idalia, dijo el domingo la subgerente del local, Shannon Dunnan. “Si viene una tormenta grande, probablemente desgarrará esa carpa en dos”, comentó Dunnan. Pero por ahora el plan es mantener el local abierto, añadió. Hasta el momento no se tiene previsto que la tormenta amenace el suroeste de Florida, donde el huracán Ian azotó el año pasado. El Servicio Meteorológico Nacional de México advirtió el domingo que podrían caer lluvias torrenciales en la península de Yucatán, acompañadas de vientos de hasta 89 km/h (55 mph). Dijo que la tormenta podría causar altas olas e inundaciones en el sur de México, principalmente en ciudades costeras de los estados de Yucatán y Quintana Roo. Pidió a la ciudadanía permanecer alerta. Las autoridades de emergencia de Florida exhortaron el domingo a la población a tener sus tanques de gasolina cuando menos llenos a la mitad, en caso de que tengan que evacuar. “Esto asegurará que podrán evacuar decenas de millas tierra adentro hasta un lugar seguro en caso que sea necesario”, señaló en redes sociales la División de Emergencias de Florida. El estado ha movilizado a 1.100 elementos de la Guardia Nacional, y ellos “tienen a disposición 2.400 vehículos elevados y 12 aeronaves que se pueden utilizar para labores de rescate y recuperación”, dijo DeSantis, el gobernador republicano que aspira a la candidatura presidencial del partido. “Si usted se encuentra en la trayectoria de esta tormenta, debería esperar que haya apagones”, añadió. “Así que por favor prepárese para eso, en especial si esta tormenta termina llegando a la región de Tallahassee; hay muchos árboles que serán derribados, los cables eléctricos serán derribados, eso es lo que sucederá, así que esté preparado para eso y para ser capaz de hacer lo que sea necesario”. Treinta y tres condados de Florida están bajo estado de emergencia, informó la agencia estatal de manejo de emergencias. En lo que va del año, la costa oriental de Estados Unidos no ha recibido impacto de ciclones. Pero en el oeste, la tormenta tropical Hilary causó este mes enormes inundaciones, deslizamientos y cierres de vías en México, California, Nevada y zonas más al norte. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indicó recientemente que la temporada de huracanes del 2023 será mucho más ajetreada de lo vaticinado, en parte debido a temperaturas inusualmente cálidas en el océano. La temporada se extiende hasta el 30 de noviembre, y agosto y septiembre suelen ser los meses más álgidos. ___ El periodista de The Associated Press Jeff Martin contribuyó a este despacho desde Woodstock, Georgia.

