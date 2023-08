El tifón Saola se fortalece a su paso por Taiwán rumbo a China

August 30, 2023, 3:03 AM

En esta imagen satelital distribuida por cortesa del Instituto Nacional de Informacin y Comunicaciones se muestra al tifn Saola avanzando en direccin norte hacia Taiwn, el 29 de agosto de 2023. (Cortesa del Instituto Nacional de Informacin y Comunicaciones va AP) (Uncredited, National Institute of Information and Communications Technology (NICT))

TAIPEI – TAIPÉI, TaiwáEl tifón Saola ganó fuerza durante la noche mientras continuaba su avance por el océano Pacífico a primera hora del miércoles, rumbo a la costa sur de China. El tifón se movía con rumbo noroeste con vientos sostenidos de 191 kilómetros/hora (118 mph) y rachas de hasta 234 km/h (145 mph), según la Agencia Meteorológica Central de Taiwán, y ahora se considera un tifón potente. El vórtice del meteoro no alcanzará territorio de Taiwán, pero sus bandas externas azotarán las ciudades del sur de la isla. La agencia meteorológica advirtió también de fuertes aguaceros y vientos en las ciudades del sur de Taiwán, especialmente en el condado de Pingtung. El tifón se desplaza actualmente al sur de la isla, en el Canal de Bashi, la franja oceánica que separa Taiwán y Filipinas. Saola pasó a principios de semana por Filipinas, pero por el momento no se han reportado víctimas. Sin embargo, en el norte del archipiélago, las lluvias torrenciales y los fuertes vientos del tifón intensificaron las lluvias monzónicas estacionales, inundando aldeas bajas y desplazando a casi 50.000 personas, incluyendo 35.000 aldeanos, a centros habilitados por el gobierno. Los puertos suspendieron el servicio de transbordadores entre islas debido al fuerte oleaje y más de un centenar de casas sufrieron daños. Se espera que el tifón azote las provincias de Fujian y Guangdong, en el sur de China, el viernes. Según el Centro Meteorológico Nacional de China, se espera que el meteoro se debilite a medida que se acerque a tierra. ___ El periodista de The Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó a este despacho.

