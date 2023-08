Guatemala: Congreso desconoce a partido de presidente electo y declara independientes a diputados

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Legisladores del partido Movimiento Semilla dan una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, el mircoles 30 de agosto de 2023. El Congreso de Guatemala se neg a reconocer a los legisladores del partido del presidente electo Bernardo Arvalo, tras la suspensin del partido por el registro electoral al inicio de la semana. (AP Foto/Moiss Castillo)