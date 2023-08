Idalia se fortalece rápidamente, se traslada a la costa del Big Bend, causando devastadoras inundaciones costeras

El huracán Idalia se fortaleció rápidamente en las 24 horas previas a tocar tierra en Big Bend de Florida, de un huracán de categoría 1 a un huracán de categoría 4, con vientos que superaron las 130 mph justo antes de tocar tierra el miércoles temprano.

Idalia llegó oficialmente a tierra como un huracán de categoría 3 con vientos de 125 mph en Keaton Beach a unas 15-20 millas al noroeste de Steinhatchee, Florida, poco antes de las 8 a.m. ET a lo largo de la costa escasamente poblada del condado de Taylor.

Se pronosticó una marejada ciclónica costera de hasta 16 pies para el área. Las aguas de la inundación alcanzaron casi 7 pies en Cedar Key, Florida, a unas 40-50 millas al sureste del punto de tierra de Idalia.Higher storm surge flooding is expected in the stretch of Big Bend shoreline west of Cedar Key, but it will take time to collect on-the-ground measurements as we have no real-time gauges in the area closest to Idalia’s strongest onshore winds.

Hasta ahora, las ráfagas de viento oficiales más altas verificadas se informaron cerca del pequeño ojo interno de Idalia.

Horseshoe Beach, a unas 30 millas al sureste de donde Idalia llegó a tierra, pero justo fuera de la región de vientos más fuertes, se extendió a más de 80 mph, al igual que algunos lugares del interior como la ciudad de Perry, Florida, donde la destructiva pared norte y oeste de Idalia se movió poco después del amanecer.

Resto de hoy y jueves

Idalia ahora está corriendo hacia el norte-noreste a más de 20 mph, trayendo vientos dañinos hacia el interior a áreas no acostumbradas a los vientos huracanados.

Además de la amenaza del viento, Idalia llevará el riesgo de inundaciones repentinas a áreas interiores a través del sureste, desde el sur de Georgia hasta las llanuras costeras de las Carolinas.

También existe el riesgo de inundaciones costeras desde las Islas Doradas de Georgia hasta el norte de Pawley’s Island en Carolina del Sur. A medida que Idalia se aleja de la costa el jueves, se pronostican inundaciones en algunas áreas dentro de los Outer Banks de Carolina del Norte.

Los niveles de agua pueden permanecer elevados durante un período hoy a lo largo de Big Bend de Florida y aún podrían ocurrir inundaciones adicionales en áreas bajas alrededor de las épocas de marea alta esta tarde.

¿Qué sigue para Idalia?

Una vez que Idalia despeje la costa el jueves, se dirigirá hacia el este, pero se detendrá este fin de semana alrededor de las Bermudas. Aunque un pequeño número de modelos de pronóstico sugieren un posible regreso al sur y al oeste hacia Florida la próxima semana (como una redux de Idalia mucho más débil), están en el campo de las minorías y no nos preocupa en este momento que regrese a nuestro camino.

Idalia es el 8º huracán de categoría 3 o más fuerte (huracán “mayor”) que golpea la costa del Golfo de los Estados Unidos en solo 6 años.

Franklin en el acercamientoa las Bermudas, la depresión tropical 11 se mantendrá débil y de corta duración

Franklin es ahora un huracán de categoría 2 y hace su paso hacia las Bermudas, donde se reportan vientos ráfagas a la fuerza de tormenta tropical en elevaciones más altas. Sigue produciendo olas peligrosas en la costa oriental, pero saldrá al mar.

Depresión tropical Once se formó a partir de Invest 92L en el Atlántico central el martes. El sistema podría convertirse en una breve tormenta tropical, pero se mantendrá débil y se apagará a finales de la semana.

En otras partes del Atlántico

Se están vigilando otros dos sistemas en el Atlántico oriental y central, pero no representan ninguna amenaza para la tierra.