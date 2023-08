Juez interroga a sospechosos del asesinato del presidente haitiano Moïse

La polica hace guardia mientras los periodistas toman fotografas de los sospechosos colombianos que fueron llevados en una camioneta para comparecer ante el juez de instruccin designado para el caso del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise en Puerto Prncipe, Hait, el martes 29 de agosto de 2023. Moise fue asesinado el 7 de julio de 2021. (Foto AP/Odelyn Joseph)

(Odelyn Joseph, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)