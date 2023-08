Superluna sumada a huracán Idalia elevaría las mareas en Florida

ARCHIVO - Una superluna pasa detrs de las ventanas iluminadas de un rascacielos en Nueva York, 1 de agosto de 2023. Una inusual superluna sumada al huracn Idalia podra elevar las mareas en la costa occidental de Florida y exacerbar las inundaciones provocadas por la tormenta. (AP Foto/J. David Ake, File)

(J. David Ake, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)