Falla en sistema excluye indebidamente a niños de programa Medicaid

August 31, 2023, 10:03 AM

JEFFERSON CITY, Missouri – Niños en muchos estados del país están siendo excluidos indebidamente de Medicaid debido a una “falla” en los sistemas automatizados que se están utilizando para una revisión a gran escala de su elegibilidad para el programa de salud gubernamental, dijo el miércoles un alto funcionario de Medicaid. Los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid han solicitado a todos los estados que revisen sus procesos automatizados para asegurarse que los menores sean evaluados por separado de sus padres, y no pierdan su cobertura sólo por la inelegibilidad o falta de acción de sus padres. Aunque las autoridades federales siguen sin ser claras sobre el alcance del problema, posiblemente involucra a por lo menos la mitad de los estados y podría afectar a millones de niños, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown. “Me parece que se trata de un problema muy importante”, dijo Alker, cuyo centro da seguimiento al proceso de renovación del Medicaid en cada estado. En la mayoría de los estados, los niños son elegibles a Medicaid en familias con ingresos varias veces superiores a lo permitido para los adultos. Sin embargo, en muchos estados, “a los niños elegibles no se les está renovando con éxito, y esa es una violación a los requisitos federales”, dijo Daniel Tsai, director del Centro CMS para el Programa de Servicios de Medicaid y Seguro de Salud Infantil. Todos los estados están llevando a cabo una enorme revisión del derecho al acceso a Medicaid. Una medida impuesta durante la pandemia que prohíbe retirar a las personas del Medicaid terminó en la primavera, lo que causó una reanudación de las determinaciones anuales de accesibilidad. Mientras la congelación estuvo vigente, la inscripción en el Medicaid aumentó casi una tercera parte, de 71 millones de personas en febrero de 2020 a 94 millones en abril de 2023. Alrededor de cinco millones de personas ya han perdido su cobertura como parte de las revisiones de acceso, según un conteo de The Associated Press basado en informes estatales.

