Marina de México planea expandir uso de bloques de concreto para proteger a la vaquita marina

En esta imagen difundida por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos se ve a una vaquita marina. La Marina de Mxico dijo el mircoles 30 de agosto de 2023 que est planeando expandir la zona en la que hunde bloques de hormign con ganchos metlicos en la parte superior para atrapar las redes que causan la muerte de la vaquita marina. (Paula Olson/NOAA via AP, Archivo) (Paula Olson)

SAN FELIPE ORIZATLÁN – SAN FELIPE, MéLa Marina Armada de México señaló el miércoles que planea expandir la zona en la que coloca bloques de hormigón en el lecho marino con ganchos de acero en la parte superior para atrapar las redes agalleras que causan la muerte de la vaquita marina. La Marina comenzó a arrojar los bosques de concreto el año pasado en el Golfo de California, con la esperanza de que puedan ayudar a salvar al mamífero marino más amenazado del mundo. La vaquita sólo vive en el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortez, en donde sobreviven unos 10 ejemplares solamente. Las vaquitas no pueden vivir ni reproducirse en cautiverio. Las vaquitas quedan atrapadas y se ahogan en las redes agalleras que se colocan para la pesca de totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es considerada un manjar en China, donde alcanza precios de miles de dólares por kilo. Es ahí donde entran en juego los bloques de concreto: sus ganchos atrapan y arruinan las costosas redes para totoaba La medida debía desalentar a los pescadores ilegales de arriesgar su costoso equipo en la “zona de tolerancia cero”, un cuadrilátero considerado el último bastión para las vaquitas. El área lleva ese nombre debido a que es el lugar en el que se colocan los bloques, donde se llevan a cabo las labores de patrullaje más intensas, y donde se supone que no debería haber ningún tipo de pesca, aunque aún ocurre. Pero algo extraño sucedió cuando científicos e investigadores partieron a la más reciente expedición de avistamiento de vaquitas en mayo. Encontraron que la mayoría de los 16 avistamientos —algunos de los cuales podrían ser del mismo ejemplar— ocurrieron en la periferia y, en algunos casos, fuera de los límites de la zona de “tolerancia cero”, que se supone debería ser el lugar más seguro para los animales. Eso condujo al anuncio del miércoles de que la Marina negociará con la comunidad pesquera de San Felipe, en el estado de Baja California, para empezar con el hundimiento de bloques fuera de la zona de tolerancia cero. “Una vez que se haya consensuado con la comunidad pesquera, se colocarán 152 nuevas estructuras en la Zona Franca, frente a la zona de Tolerancia Cero, donde se ha registrado la presencia de partículas tanto por medios visuales como por dirección acústica”, señaló el contralmirante Marco Peyrot Solís, comandante de la Marina en la región. Los pescadores de San Felipe aseguran que el gobierno no ha cumplido con las promesas previas de hacer pagos compensatorios por los ingresos perdidos por la prohibición de redes en la zona. También afirman que el gobierno no ha hecho mucho para proveer de mejor equipo de pesca y más adecuado para la protección del medio ambiente. Los expertos calculan que los más recientes avistamientos indican que sobreviven entre 10 y 13 ejemplares, una cifra similar a la de la expedición de 2021.

