Economía crea 187.000 empleos en EEUU en agosto

ARCHIVOS - Vista de un trabajador de la construcción, 17 de marzo de 2023, en Boston. Los empleadores en Estados Unidos crearon 187.000 puestos de trabajo en agosto, señal de la fuerza del mercado laboral a pesar de las elevadas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal, se informó el viernes 1 de setiembre de 2023. (AP Foto/Michael Dwyer, File)

