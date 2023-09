Familia trata de preservar la producción tradicional de un tinte rojo intenso en México

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miguel Garca empuja una carrera llena de nopales en el invernadero de su familia, en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de Mxico, el 24 de agosto de 2023. La familia de Garca est especializada en la produccin de tinte de cochinilla, que procede de los cuerpos triturados de las pequeas hembras del insecto, que contienen cido carmnico y se alimentan de las yemas del nopal. (AP Foto/Eduardo Verdugo)