Miles de guatemaltecos salen a las calles para exigir la renuncia de fiscal general

Una mujer sostiene un cartel con un mensaje que dice en espaol: "Fuera golpistas", durante una marcha contra las acciones legales emprendidas por la Fiscala General contra el partido Movimiento Semilla y el presidente electo Bernardo Arvalo en Ciudad de Guatemala, el sbado 2 de septiembre de 2023. (Foto AP/Moiss Castillo)

