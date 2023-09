Taiwán suspende vuelos y actividades ante próxima llegada del tif´n Haikui

Un grupo de motociclistas aguarda en una interseccin durante un aguacero causado por el tifn Haikui que se acerca al territorio, en Taipei, Taiwn, el sbado 2 de septiembre de 2023. (AP Foto/Chiang Ying-ying)

