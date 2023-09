61 acusados en Georgia por movimiento contra centro de entrenamiento policial

ARCHIVO - El fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, habla en el Capitolio estatal, el 13 de enero de 2020, en Atlanta. Sesenta y una personas han sido acusadas en Georgia por cargos de crimen organizado luego de una larga investigación estatal sobre las protestas contra una propuesta de policía y centro de entrenamiento en el área de Atlanta que los críticos llaman Cop City. La amplia acusación presentada por Carr el martes 29 de agosto de 2023 bajo la ley estatal de crimen organizado fue publicada por funcionarios del condado de Fulton el martes 5 de septiembre. (AP Photo/John Amis, File)

(John Amis, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)