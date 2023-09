Fiscalía guatemalteca pide retirar inmunidad a magistrados electorales por denuncia de fraude

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente electo, Bernardo Arvalo, posa junto a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, despus de que el TSE le entregara su credencial como ganador de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el martes 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Moiss Castillo)