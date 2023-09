Fuertes lluvias provocan inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria; hay al menos 7 muertos

Full Screen 1 / 2 INTIME NEWS Inundaciones cubren una zona de la localidad de Volos, en el centro de Grecia, el martes 5 de septiembre de 2023. (George Kidonas/InTime News va AP)

ATHENS – Fuertes aguaceros azotaron el martes Grecia, Turquía y Bulgaria, donde provocaron inundaciones que causaron la muerte de al menos siete personas, entre ellas dos turistas que fueron arrastrados por un torrente que arrasó una zona de acampada en el noroeste de Turquía. El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, dijo que otras cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas luego de que una inundación repentina arrasó con una zona de acampada en la provincia de Kirklareli, cerca de la frontera con Bulgaria. Informó que unos 12 turistas se encontraban en el sitio cuando llegó la crecida. Equipos de búsqueda habían localizado dos cuerpos, informó Yerlikaya en X, anteriormente conocida como Twitter. “Las labores de búsqueda y rescate de los (cuatro) desaparecidos continúan sin interrupciones”, añadió. En Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, los aguaceros inundaron las calles y viviendas de dos vecindarios, dejando al menos dos muertos, según un comunicado de la oficina del gobernador. Aproximadamente una docena de personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en una biblioteca, mientras que algunas estaciones de metro fueron cerradas. El gobernador de Estambul, Davut Gul, pidió a los motociclistas que no salieran a las calles. En Grecia, la policía bloqueó el paso en la ciudad central de Volos, en la región montañosa de Pelión y en la isla turística de Scíathos, debido a las lluvias récord que causaron al menos una muerte, generaron torrentes de agua por las avenidas y arrastraron automóviles. El departamento de bomberos informó que un hombre falleció en Volos al caerle encima un muro. Cinco personas fueron reportadas como desaparecidas, posiblemente al ser arrastradas por las inundaciones. Las autoridades enviaron alertas a los teléfonos de los residentes de varias regiones más del centro de Grecia, en el archipiélago de las Espóradas y en la isla de Eubea, en las que pidieron a la gente que limitara sus actividades al aire libre. El servicio meteorológico de Grecia informó que la región de Pelión recibió 75,4 centímetros (casi 30 pulgadas) de lluvia el martes por la noche, lo que representa el nivel más alto del que se tenga registro desde por lo menos 2006. Señaló que el promedio anual de lluvias en la región de Atenas es de alrededor 40 centímetros (15,75 pulgadas). Más al norte, en Bulgaria, el primer ministro Nikolay Denkov informó que dos personas perdieron la vida y otras tres estaban desaparecidas luego de que una tormenta provocó inundaciones en la costa sur del país en el Mar Negro. El desbordamiento de los ríos causó graves daños en los caminos y puentes. La zona también tuvo apagones y las autoridades advirtieron a los residentes que no bebieran agua del grifo debido a la contaminación del agua corriente por las inundaciones.

