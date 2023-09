Fuertes tormentas causan inundaciones en el centro de Grecia; hay un muerto

Una inundacin cubre un auto y los patios de varias casas en la localidad de Milina, en la regin de Pilion, en el centro de Grecia, el 5 de septiembre de 2023.

ATHENS – La policía de Grecia prohibió el martes la circulación de vehículos por las carreteras de la localidad de Volos, en el centro del país, y de la cercana región montañosa de Pilion debido a una potente tormenta que convirtió las vías en torrentes inundados. La prohibición, que afecta a todos los vehículos salvo a los de emergencias y asistencia en carretera, seguirá en vigor hasta que remita la tormenta, explicó la policía. Los bomberos reportaron la muerte de un hombre en Volos por la caída de un muro, y otro hombre desapareció, se cree que arrastrado por la corriente. Las autoridades enviaron alertas a los celulares de los residentes en otras zonas del centro del país, en el archipiélago de las Espóradas y en la isla de Evia, pidiendo que se limite la actividad al aire libre debido a la tormenta. Según la previsión de la agencia meteorológica de Grecia, la región de Pilion podría recibir entre 65 y 70 centímetros (entre 25,5 y 27,5 pulgadas) de lluvia el martes y e miércoles, mientras que en la localidad de Karditsa, también en el centro del país, se esperan entre 55 y 60 cms (21,5 y 23,5 pulgadas). La media anual de precipitaciones en la región de la capital, Atenas, es de unos 40 cms (15,7), agregó la agencia. El clima extremo se produce luego de los grandes incendios que han arrasado el país en las últimas semanas, con alguno de ellos quemando amplias extensiones de bosque y tierras de cultivo por más de dos semanas. Más de 20 personas fallecieron en los fuegos.

