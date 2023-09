Tormenta en el sur de Brasil causa la muerte de 21 personas y desplaza a más de 1.600

Agentes de polica revisan una casa mientras habitantes vadean una calle inundada por tormentas derivadas de un cicln en Passo Fundo, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el lunes 4 de septiembre de 2023. (AP Foto/Diogo Zanatta-Futura Press) (Diogo Zanatta)

SAO PAULO – Por lo menos 21 personas murieron en el sur de Brasil a causa de una fuerte tormenta que provocó inundaciones en varias ciudades, informaron el martes las autoridades. El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dijo que se trata del número de muertos más alto en el estado causado por un fenómeno climático. Precisó que unas 60 ciudades han sido azotadas por la tormenta, clasificada como ciclón extratropical. El gobierno del estado de Rio Grande do Sul informó que 1.650 personas se habían quedado sin hogar desde el lunes por la noche.

