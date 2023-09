Argentina retira condecoraciones a Pinochet a días del 50 aniversario del golpe en Chile

Un hombre sostiene un cartel del fallecido general Augusto Pinochet, quien gobern Chile como dictador de 1973 a 1990, con el mensaje en espaol: "Queremos orden", en una protesta despus del asesinato del oficial de polica Daniel Palma, el tercer asesinato de un oficial en los 23 das anteriores, en Santiago, Chile, el 6 de abril de 2023. Chile conmemorar el 50 aniversario del golpe que llev a Pinochet al poder durante casi 17 aos, el 11 de septiembre de 2023. (Foto AP/Esteban Flix , Archivo)

