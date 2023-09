Joe Jonas pide el divorcio a Sophie Turner tras 4 años casados

Published: September 6, 2023, 11:58 AM

MIAMI – Joe Jonas solicitó el divorcio a Sophie Turner después de cuatro años de matrimonio y dos hijas en común. El cantante de los Jonas Brothers, de 34 años, presentó una solicitud el martes para poner fin a su matrimonio con la estrella de “Game of Thrones”, de 27 años, ante el tribunal del condado de Miami-Dade en Florida. La solicitud señala que el matrimonio “está irremediablemente roto”. Turner y Jonas se casaron en una ceremonia secreta en una capilla nupcial de Las Vegas el 1 de mayo de 2019, después de los Premios Billboard. El dúo country Dan + Shay cantó en la boda. La pareja tuvo a su primera hija, Willa, en 2020, y el año pasado tuvo a su segunda hija, cuyo nombre no han hecho público. Jonas pide la custodia compartida de las niñas, según los documentos del divorcio. Los dos tenían un acuerdo prenupcial que Jonas espera que se haga cumplir, según el documento. Los representantes de Jonas y Turner no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El miércoles, Turner y Jonas publicaron declaraciones idénticas en sus cuentas de Instagram. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestra unión de manera amistosa”, dice comunicado. “Hay muchas versiones especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos para respetar nuestra privacidad y la de nuestras hijas”. La pareja dijo en entrevistas que amigos en común habían querido presentarlos desde hacía mucho tiempo cuando comenzaron a hablar a través de mensajes directos de Instagram en 2016. Se conocieron en persona en octubre de ese año y comenzaron su relación formalmente en diciembre. Anunciaron su compromiso en octubre de 2017. Turner, quien es de Northampton, Inglaterra, interpretó a Sansa Stark durante ocho temporadas en “Game of Thrones” de HBO así como a Jean Grey en “X-Men: Apocalypse” (“X-Men: Apocalipsis”) de 2016 y “Dark Phoenix” (“X-Men: Fénix Oscura”) de 2019. Jonas, nacido en Arizona, saltó a la fama con sus hermanos Nick y Kevin en una banda que comenzaron en 2005 y en series posteriores de Disney Channel. Lanzaron su sexto álbum de estudio en mayo y actualmente se encuentran en una gira de estadios por Estados Unidos.

