Tormenta Lee alcanza fuerza de huracán mientras avanza por el Atlántico hacia noreste del Caribe

September 6, 2023, 7:08 AM

Published: September 6, 2023, 7:08 AM Updated: September 6, 2023, 6:15 PM

Esta imagen satelital, proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos el mircoles 6 de septiembre de 2023, muestra al huracn Lee (derecha), en el Ocano Atlntico. (NOAA va AP) (Uncredited)

SAN JUAN – La tormenta Lee alcanzó fuerza de huracán el miércoles mientras avanza por el Océano Atlántico en una trayectoria que lo podría llevar cerca del noreste del Caribe. Lee se ubicaba a unos 1.815 kilómetros (1.130 millas) al este del norte de las Islas de Sotavento. Tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y se movía en dirección oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Los pronósticos actuales no indican que vaya a tocar tierra, pero se tiene previsto que pase al noreste de las Islas Vírgenes Británicas, que siguen sin recuperarse por completo del paso de los huracanes María e Irma en septiembre de 2017. “Tiene el potencial de convertirse en un poderoso huracán de categoría 5, el huracán más fuerte de este año”, comentó Jonathan Porter, meteorólogo en jefe de AccuWeather, un sitio privado que pronostica el clima en todo el mundo. Lee es la 12da tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, la cual se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Se pronostica que el meteoro se fortalecerá hasta convertirse en un huracán “extremadamente peligroso” de categoría 3 o mayor para el sábado temprano, de acuerdo con el NHC, que apuntó que Lee se mueve sobre aguas muy cálidas y en un ambiente húmedo. Se prevé que el huracán genere marejadas peligrosas y que éstas afecten a las Antillas Menores el viernes y a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas este fin de semana, informó el NHC. El mar alrededor de Puerto Rico podría elevarse hasta 3,6 metros (12 pies), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en San Juan. “Todavía hay bastante incertidumbre con respecto a los posibles impactos relacionados a la lluvia y viento, ya que se pronostica que Lee pasará a unos cientos de millas al norte de las islas”, señaló el servicio. En agosto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió que la temporada de huracanes de este año sería más intensa de lo normal. Se pronostican entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las cuales entre seis y 11 podrían convertirse en huracanes, y entre dos y cinco podrían alcanzar una categoría de 3 o mayor, de acuerdo con la agencia. AccuWeather también actualizó sus previsiones, y ahora pronostica que habrá entre tres y cinco huracanes de categoría 3 o mayor esta temporada. Su análisis anterior contemplaba entre uno y tres. En el Pacífico, Jova adquirió fuerza de huracán de categoría 4 frente a la costa suroeste de México, pero no representaba una amenaza para tierra firme. Jova se ubicaba a unos 910 kilómetros (565 millas) al sur-suroeste de la península de Baja California y se desplazaba en dirección oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph), con vientos de hasta 215 km/h (130 mph). Se pronostica que seguirá fortaleciéndose.

