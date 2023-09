Tormentas e inundaciones dejan 9 muertos en Grecia, Turquía y Bulgaria

Published: September 6, 2023, 6:47 AM

Autos arrastrados por el agua en una calle cubierta de escombros debido a las inundaciones registradas tras las fuertes precipitaciones en Estambul, Turqua, el 6 de septiembre de 2023. (Sercan Ozkurnazli/Dia Images va AP) (Sercan Ozkurnazli, dia images)

ISTANBUL – La cifra de víctimas mortales a causadas por las fuertes lluvias que azotan parte de Grecia, Turquía y Bulgaria subió a nueve personas el miércoles luego de que los rescatistas recuperaron los cadáveres de un turista arrastrado por una riada en un campamento en el noroeste de Turquía y de otra persona en Grecia. La inundación repentina registrada en el camping próximo a la frontera con Bulgaria se llevó por delante casas tipo bungalow. Cientos de viviendas y puestos de trabajo en varios vecindarios de Estambul, la mayor ciudad de Turquía, quedaron anegados debido a las tormentas del martes. Al menos cinco personas murieron — tres en el campamento y dos en Estambul —, de acuerdo con las autoridades. Los rescatistas seguían buscando a otros tres desaparecidos en el campamento. Entre las víctimas de Estambul había un ciudadano guineano de 32 años que quedó atrapado en su apartamento, ubicado en un sótano en el barrio humilde de Kucukcekmece, reportó la televisora turca HaberTurk. La otra era una mujer de 57 años que pereció tras ser arrastrada por el agua en otro vecindario, informó la agencia noticiosa privada DHA. Las crecidas afectaron a más de 1.750 viviendas y empresas en la ciudad, según la oficina del gobernador de Estambul, incluyendo una fila de tiendas en el distrito de Ikitelli, donde la tromba arrastró autos estacionados y barro hasta las mueblerías, destrozando su mercancía, indicó DHA. Las inundaciones anegaron también a una zona de estacionamiento para contenedores y camiones a las afueras de la ciudad, donde la gente tuvo que trepar al tejado de un restaurante para ponerse a salvo, indicaron los medios turcos. En Grecia, unas lluvias de récord causaron al menos dos decesos cerca de la ciudad de Volos, en el centro del país, y dejaron tres desaparecidos. Según los bomberos, un hombre falleció el martes luego de que le cayó un muro encima y una mujer fue hallada muerta el miércoles. Las autoridades prohibieron el tránsito en Volos y en la región montañosa próxima de Pilion, así como en la isla turística de Skiathos. En Bulgaria, una tormenta provocó inundaciones en la costa del Mar Negro, en el sur del país, y dejó dos fallecidos y tres desaparecidos. Las imágenes emitidas en televisión mostraban autos y casas rodantes arrastradas por el mar en el balneario de Tsarevo, también en el sur. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la ciudad e instaron a la población a ponerse a cubierto en plantas altas luego de que las crecidas anegaron las plantas bajas de algunos hoteles.

