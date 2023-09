Autoridad electoral de El Salvador anuncia la fecha de comicios presidenciales en 2024

SAN SALVADOR – El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó la realización de los comicios presidenciales y legislativos para el domingo 4 de febrero de 2024, cuando el mandatario Nayib Bukele podría buscar la reelección para otros cinco años a pesar de que está prohibida por la Carta Magna a decir de abogados constitucionalistas y políticos opositores. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, también anunció el miércoles en cadena nacional de radio y televisión que el domingo 3 de marzo del mismo año se realizará la contienda para elegir a los 44 consejos municipales y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). “Este día es muy especial, de gran trascendencia para El Salvador y para la democracia, porque nos encontramos reunidos para dar el banderillazo de salida a todos los que participamos, de manera directa e indirecta, en el proceso electoral”, manifestó la presidenta del TSE. Martínez resaltó que en las elecciones del 2024 contarán con importantes novedades, entre las que destacan el ejercicio del sufragio activo y pasivo en el extranjero, en la modalidad de voto remoto por internet y voto electrónico presencial. Explicó que el voto por internet estará disponible en todo el mundo y el voto electrónico presencial lo estará en 59 ciudades de más de 29 países, con 81 centros de votación. El 40% de esas ciudades se localizan en Estados Unidos. Un total de 6,1 millones de salvadoreños están habilitados para participar en los comicios, entre ellos miles que viven en el exterior y que, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, podrán ejercer el derecho al voto y postularse a cargos públicos. Debido a su gran popularidad por su eficaz y polémico combate contra las pandillas y otras medidas económicas en El Salvador, Bukele ganaría ampliamente la reelección en caso de que se concrete su postulación por su partido Nuevas Ideas, según diversos sondeos. Según la encuesta más reciente del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el presidente se perfila como favorito para ganar un segundo mandato con un 68.4% de la intención de voto entre los entrevistados; muy detrás van los candidatos Joel Sánchez de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con 4,3%; y Manuel Flores del izquierdista y exrebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con 2,8%. El militar y abogado Luis Parada, del conservador Nuestro Tiempo, aparece con un 2%; mientras que José Renderos, del partido Fuerza Solidaria (FS), con 1,5%. Marina Murillo, del partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FES), la única mujer que competirá en la contienda, no había anunciado su candidatura cuando se corrió la encuesta. Según la investigación, el 9,9 de los entrevistados dijo que se abstendrá de votar en las presidenciales, el 9,2% manifestó que anulará su voto, y el 1,9 % no respondió. Bukele anunció que buscaría la reelección en septiembre de 2022, un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anunció su decisión de habilitar la inscripción del mandatario. La Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero la Sala interpretó en su resolución que un artículo de la Carta Magna permite la participación del presidente en la contienda electoral por una segunda ocasión y que será el pueblo quien tome la decisión. La Sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución. Casi de inmediato, el tribunal afirmó que acataría la disposición. El abogado constitucionalista Enrique Anaya ha reafirmado la ilegalidad de la reelección continua que pretende Bukele y ha señalado que la Constitución lo prohíbe en cinco diferentes artículos. “Si se respetara el estado de derecho, las leyes y la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral debería declarar improcedente la inscripción, porque Bukele no está habilitado constitucionalmente”, afirmó Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana. Por su parte la abogada penalista independiente, Thanya Pastor reconoció que la reelección estaba prohibida, pero “ahora la Sala lo avaló”. "Lo que no quieren entender algunos, que, aunque es cierto que la Constitución así lo dice, hay una habilitación vía Sala y ese es un tema superado y ya no hay ninguna discusión al respecto”, indicó. Señaló que lo único que podría impedir que Bukele se pueda postular es que el Tribunal Supremo Electoral considere inaplicable la resolución, pero explicó que el tema regresaría a la Corte Suprema y la decisión final quedaría en manos de la misma Sala, que ya habilitó la candidatura.

