Danny Masterson sentenciado a entre 30 años y cadena perpetua por violación de dos mujeres

ARCHIVO - Danny Masterson aparece en los premios musicales CMT en Nahsville, Tennessee, 7 de junio de 2017. Una jueza sentenció el jueves 7 de setiembre de 2023 al actor de “That ’70s Show” Danny Masterson a entre 30 años y cadena perpetua por la violación de dos mujeres hace dos décadas. (Photo de Wade Payne/Invision/AP, File) (Wade Payne, 2017 Invision)

LOS ÁNGELES – Una jueza sentenció el jueves al actor de “That ‘70s Show” Danny Masterson a entre 30 años y cadena perpetua por la violación de dos mujeres hace dos décadas. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles Charlaine F. Olmedo dictó la sentencia a Masterson, de 47 años, tras escuchar declaraciones de las mujeres sobre el trauma que experimentaron y el sufrimiento causado por los recuerdos perturbadores del hecho. El actor, que lleva detenido desde mayo, estaba sentado en la sala, vestido de traje. Observó a las mujeres mientras ellas hablaban, sin ofrecer una reacción visible. “Cuando me violaste, me robaste algo”, dijo una mujer, por cuya violación Masterson fue convicto en 2003. “Eso es lo que es una violación: un robo del espíritu”. “Eres patético, perturbado y totalmente violento”, añadió la mujer. “El mundo es un lugar mejor mientras estés en prisión”. La otra víctima de violación dijo que Masterson “no ha demostrado un ápice de remordimiento por el dolor que causó”. Dijo al juez que “yo sabía que debía estar preso para seguridad de todas las mujeres con las que estuvo en contacto. Lo lamento tanto, ojalá lo hubiera denunciado antes a la policía”. Un primer jurado no logró veredictos en las tres acusaciones de violación en diciembre y el juez declaró juicio nulo. Los fiscales iniciaron un nuevo juicio meses después. Masterson renunció a su derecho a hablar antes que se pronunciara la sentencia y no reaccionó visiblemente al escucharla, como tampoco lo hicieron sus familiares que lo acompañaban. Su esposa, la actriz Bijou Phillips, lloró durante la audiencia. Esta vez, un jurado de siete mujeres y cinco hombres halló a Masterson culpable de dos casos de violación luego de deliberar durante siete días. Los dos ataques tuvieron lugar en la casa de Masterson, cerca de Hollywood, en 2003, cuando gozaba de fama por su actuación en la comedia “That ‘70s Show”. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre la tercera acusación, de que Masterson había violado a una noviiaa suya. El voto fue de 8-4 a favor de la culpabilidad.

