El huracán Lee avanza por aguas del Atlántico hacia el nordeste del Caribe

September 7, 2023, 9:59 AM

Esta imagen satelital, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos el miércoles 6 de septiembre de 2023, muestra al huracán Lee (derecha), en el Océano Atlántico. (NOAA vía AP) (Uncredited)

SAN JUAN – El huracán Lee avanzaba por aguas abiertas el jueves mientras los meteorólogos advertían que podría convertirse en la primera tormenta de categoría 5 de la temporada del Atlántico. No se esperaba que Lee tocara tierra en su trayectoria, que llevaría al sistema cerca del nordeste del Caribe, aunque los meteorólogos advirtieron de posibles condiciones de tormenta tropical en algunas islas. Los expertos señalaron que era demasiado pronto para hacer estimaciones de precipitaciones y ráfagas de viento. La tormenta se encontraba a 1.555 kilómetros (unas 965 millas) de las Islas de Sotavento norteñas. Mostraba vientos de hasta 130 kilómetros por hora (80 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros (13 millas) por hora. Se esperaba que Lee se convirtiera en un huracán “extremadamente peligroso” para el viernes por la mañana. “El entorno en torno al ciclón parece ideal para una intensificación rápida”, señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se esperaban olas peligrosas en las Antillas Menores el viernes y durante el fin de semana en las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, Puerto Rico, La Española, Bahamas y las Bermudas, señaló el centro. Lee es la 12ma tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que dura del 1 de junio al 30 de noviembre y tiene su apogeo en septiembre. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó en agosto que esta temporada podría haber entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las que entre 6 y 11 se convertirían en huracanes, de dos a cinco de ellos posiblemente huracanes importantes. Mientras tanto, en el Pacífico, el huracán Jova se movía por aguas abiertas lejos de la costa suroeste de México como tormenta de categoría 5. No planteaba amenaza para tierra. El meteoro estaba 860 kilómetros (535 millas) al suroeste del extremo sur de Baja California y se movía con rumbo oeste-noroeste a 26 kilómetros (16 millas) por hora, con vientos de hasta 260 kilómetros (160 millas) por hora. Se esperaba que la tormenta comenzara a debilitarse el jueves por la noche.

