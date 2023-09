México se acerca a tener su primera presidenta al tener al frente a dos candidatas principales

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Flanqueada por los lderes del partido, el exministro del Interior, Adn Augusto Lpez (izquierda) y Mario Delgado (derecha), Claudia Sheinbaum celebra su eleccin como candidata del partido MORENA a las prximas elecciones presidenciales, durante un acto en la Ciudad de Mxico, el 6 de septiembre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)