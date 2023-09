AP Explica: México avanza hacia el aborto seguro, pero aún debe superar barreras estatales

ARCHIVO - Una mujer sostiene un cartel en defensa del aborto mientras manifestantes protestan frente al Congreso Nacional en el "Da por la Despenalizacin del Aborto en Amrica Latina y el Caribe", en Ciudad de Mxico, el 28 de septiembre de 2020. La Suprema Corte de Mxico despenaliz el mircoles 6 de septiembre de 2023 el aborto a nivel nacional. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

(Rebecca Blackwell, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)