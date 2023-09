Funeral programado para el jefe del batallón de Broward Sheriff Fire Rescue que murió en accidente de helicóptero

SUNRISE, Fla. – El funeral del jefe del Batallón de Bomberos del Sheriff de Broward, Terryson Jackson, se llevará a cabo el viernes en The Faith Center en Sunrise.

Jackson, de 50 años, murió el lunes 28 de agosto, después de que el helicóptero BSO en el que viajaba se estrelló contra un edificio de apartamentos mientras respondía a una llamada.

“Desafortunadamente en el accidente, quedó atrapado, (él) no pudo salir, y lo perdimos”, dijo el sheriff Gregory Tony la semana pasada en una conferencia de prensa.

Tony dijo que había conocido a Jackson personalmente por más de 14 años y que Jackson había estado con la agencia durante 19 años.

“Terryson era una estrella. Era uno de los mejores, uno de los más brillantes. Sangró esta profesión por dentro y por fuera todo el día”, dijo el sheriff. “Hay casi 6.000 personas en esta agencia. No voy a conocer a todo el mundo y no lo he hecho, pero ese hombre que conocí. Lo sabía muy bien. Y el tipo de esfuerzo y compromiso que tuvo para esta comunidad, impecable”.

El piloto Daron Roche, de 37 años, que ha estado con BSO durante cuatro años y el bombero / paramédico Mikael “Mike” Chaguaceda, de 31 años, que ha estado con BSO durante cinco años, sobrevivieron al accidente.

“El apoyo, oraciones y buenos deseos de la comunidad han sido significativos y muy apreciados”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado de prensa.

Según la agencia, Jackson comenzó su carrera con Deerfield Beach Fire Rescue el 22 de marzo de 2004, y se unió a BSO como teniente de Fire Rescue durante la fusión el 1 de octubre de 2011.

Luego se unió al equipo de Air Rescue 85 como médico de vuelo en 2013.

“El 24 de febrero de 2016, fue ascendido a capitán”, declaró un comunicado de prensa de BSO. “El sheriff Tony lo ascendió póstumamente a jefe de batallón. Obtuvo un título de Asociado en Ciencias en Servicios Médicos de Emergencia, además de muchos otros certificados educativos. El jefe del batallón Jackson era conocido por su personalidad afable y su disposición siempre a ayudar. Fue elogiado por sus supervisores por superar las expectativas y su iniciativa para realizar tareas. El sargento de la BSO Cleavone Brooks es el hermano del jefe de batallón Jackson. Al Jefe de Batallón Jackson le sobreviven su madre, padre, hijo, hija y hermanos.”

El servicio conmemorativo del viernes está abierto al público, y se alienta a las personas a compartir el automóvil, ya que se espera una gran multitud.

Una procesión precede al servicio, y una descarga de rifle tendrá lugar después del servicio, por lo que las personas en el área deben esperar escuchar ruidos fuertes.