Huracán Lee avanza por el Atlántico y amenaza con fuertes marejadas en noreste del Caribe

Esta imagen satelital, proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos el mircoles 6 de septiembre de 2023, muestra al huracn Lee (derecha), en el Ocano Atlntico. (NOAA va AP) (Uncredited)

SAN JUAN – El huracán Lee avanzaba por las aguas cálidas del Océano Atlántico el viernes y amenazaba con provocar fuertes marejadas en el noreste del Caribe. Se convirtió en la primera tormenta de categoría 5 de la temporada, pero más tarde se debilitó ligeramente. Actualmente es un huracán de categoría 4 y no se tiene previsto que toque tierra firme, pero los meteorólogos advirtieron que podría generar peligrosas olas de hasta 5 metros (15 pies) de altura en la costa norte de Puerto Rico y en otras islas cercanas. Si bien Lee se encuentra en una trayectoria que lo llevaría a estar a unos cientos de kilómetros (millas) al noreste del Caribe, no se prevén condiciones de tormenta tropical para la región. “Aunque el huracán es sumamente poderoso, su campo de viento no es particularmente grande”, señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Lee se ubicaba a unos 805 kilómetros (500 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas. Tenía vientos de hasta 240 kilómetros por hora (150 millas por hora) y se movía con dirección oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph). Se tiene previsto que Lee se fortalezca y alcance vientos de hasta 290 km/h (180 mph). Apenas siete huracanes del Atlántico han tenido vientos de esa magnitud desde 1966, de acuerdo con Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado. Entre esos meteoros se encuentra el huracán Dorian, que azotó el norte de las Bahamas en 2019 como un huracán de categoría 5, moviéndose sobre las pequeñas islas durante dos días. Lee es la 12da tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y suele tener su punto más álgido en septiembre. La tormenta tropical Margot se convirtió en la 13ra tormenta con nombre tras formarse el jueves por la tarde. Se encuentra a 1.135 kilómetros (705 millas) al oeste-noroeste de Cabo Verde. Tenía vientos de hasta 65 km/h (40 mph) y se pronostica que adquirirá fuerza de huracán durante el fin de semana. Se movía hacia el oeste-noroeste a 28 km/h (17 mph) y se tiene previsto que permanezca en mar abierto. En el Pacífico, el huracán Jova avanzaba por el mar abierto, lejos de la costa suroeste de México, y no representaba amenaza alguna para tierra firme. Se ubicaba a 1.320 kilómetros (820 millas) al oeste-suroeste de la península de Baja California, y se dirigía al oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph) con vientos de hasta 140 km/h (85 mph).

