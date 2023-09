Huracán Lee deja fuertes marejadas en noreste del Caribe en su avance por el Atlántico

Published: September 9, 2023, 7:53 AM

Esta imagen satelital, proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos el mircoles 6 de septiembre de 2023, muestra al huracn Lee (derecha), en el Ocano Atlntico. (NOAA va AP) (Uncredited)

SAN JUAN – Grandes marejadas azotaban el noreste del Caribe el sábado mientras Lee seguía avanzado por aguas abiertas próximas como un huracán de categoría 3. El meteoro, que no está previsto que toque tierra firma, estaba a unos 620 kilómetros (385 millas) al este-noreste de las Islas de Barlovento norteñas en la madrugada del sábado. Tenía vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (115 millas por hora) y se movía en dirección oeste-noroeste a 19km/h (12 mph). A principios de semana, Lee paso de ser un huracán de categoría 1 a uno de categoría 5 en apenas un día debido a la calidez del agua y los escasos vientos. Está previsto que pase bastante al norte del Caribe nororiental, un gran alivio para la población desde las Islas Vírgenes Británicas a Puerto Rico, que sigue recuperándose del paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. No se esperaban condiciones de tormenta tropical en ninguna isla de la región, pero en Puerto Rico y los territorios próximos se prevén olas de hasta 5 metros (15 pies) de altura, y las autoridades advirtieron a la población que me mantenga alejada del mar. El Centro Nacional de Huracanes indicó que cerca del vórtice se espera que el mar alcance un máximo de 14 metros (45 pies). Gran parte de la costa este de Estados Unidos podría verse afectada por un peligroso oleaje y por las corrientes de resaca a partir del domingo, pero por el momento se desconocía cuál será el impacto total del meteoro, añadió. Lee podría mantener su categoría la próxima semana y podría virar hacia el norte el miércoles, pero su trayectoria posterior sigue sin estar clara todavía. Lee es la 12da tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y suele tener su punto álgido en septiembre. La tormenta tropical Margot se convirtió en la 13ra tormenta con nombre tras formarse el jueves por la noche. En la madrugada del sábado estaba a 1.430 kilómetros (890 millas) al oeste-noroeste de Cabo Verde. Tenía vientos de hasta 75 km/h (45 mph) y se prevé que alcance categoría de huracán a principios de la próxima semana. Se movía hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph) y se espera que se quede en mar abierto. En el Pacífico, el huracán Jova avanzaba por el mar abierto, lejos de la costa suroeste de México y no representaba una amenaza en tierra. Se encontraba a 1.520 kilómetros (945 millas) al oeste de la península de Baja California y se dirigía al oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph) con vientos de hasta 110 km/h (70 mph).

