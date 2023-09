El huracán Lee empieza a azotar las Bermudas en su camino hacia el Atlántico canadiense

Published: September 13, 2023, 8:20 AM Updated: September 13, 2023, 11:30 PM

En esta imagen de satlite proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA, por sus siglas en ingls) a travs de la NASA, el huracn Lee contina la lenta trayectoria por el ocano Atlntico, el martes 12 de septiembre de 2023. (NOAA/NASA via AP) (Uncredited, NOAA/NASA)

SAN JUAN – Las bandas externas del huracán Lee comenzaron a azotar las Bermudas el jueves por la noche mientras un intenso oleaje golpeaba el archipiélago, al acercarse la tormenta de categoría 2 en su camino a las costas de Nueva Inglaterra o Canadá, donde se prevé arribe el fin de semana. El meteoro se encontraba a unos 595 kilómetros (370 millas) al sur-suroeste de las Bermudas. Tenía vientos de hasta 165 kilómetros por hora (105 millas por hora) y se desplazaba hacia el nor-noroeste a 15 km/h (9 mph). Se prevé que Lee pase a poca distancia al oeste de las Bermudas, ante lo cual los meteorólogos emitieron un aviso de tormenta tropical para las islas. “No puedo dejar de insistir que debemos tomarnos en serio eta tormenta”, dijo David Burch, ministro interino de seguridad nacional, en conferencia de prensa. El gobierno de las Bermudas indicó que cerrará el aeropuerto desde el jueves al mediodía y lo reabrirá el viernes. Bancos, parques de la ciudad y el servicio de transbordadores también iban a cerrar el jueves. Las escuelas públicas cerrarán jueves y viernes. “No queremos que haya 4.000 personas pequeñas deambulando por el país en medio de vientos de tormenta tropical”, declaró Burch. Se prevé que Lee aumente de tamaño y continúe desplazándose hacia el norte a medida que pierda fuerza en aguas más frías. Luego, según pronósticos, se acercará a Nueva Inglaterra y a la costa canadiense el viernes y sábado como “un huracán grande y peligroso”, expresó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés). Hay un aviso de huracán desde Stonington, Maine, hasta la frontera con Canadá. Se emitió un aviso de tormenta tropical para una amplia franja de las costas de Nueva Inglaterra, desde Watch Hill, Rhode Island, hasta Stonington, incluidas la Isla Block, Martha's Vineyard y Nantucket. También se emitió un aviso de marejada ciclónica para la Bahía de Cape Cod y Nantucket. “Debido al gran tamaño de Lee, habrá peligros a mucha distancia de su centro, y habrá poca o ninguna diferencia con respecto al sitio exacto al que llegue a la costa”, indicó la institución. Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 185 kilómetros (115 millas) desde el centro del meteoro, mientras que sus vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban a 390 km (240 millas) del vórtice, indicó el NHC. Advirtió de vientos, lluvias e inundaciones en partes de Nueva Inglaterra y la costa atlántica canadiense. La tormenta se aproxima en momentos en que Nueva Inglaterra padece inundaciones tras fuertes tormentas no relacionadas con el huracán, las cuales llevaron al gobernador de Massachusetts a declarar el estado de emergencia. Los meteorólogos advirtieron de corrientes peligrosas en las Antillas Menores, las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, Puerto Rico, La Española, las islas de Turcas y Caicos, las Bahamas, las Bermudas y partes de la costa este de Estados Unidos. Las condiciones borrascosas ya comenzaban a sentirse en la costa atlántica de Canadá. “Entiendo que nuestra comunidad ha pasado por mucho con estas tormentas consecutivas”, dijo Burch, refiriéndose a Idalia, que pasó cerca de la isla el sábado como un ciclón postropical que ya se disipó. “Quiero reconocer la fatiga y las inquietudes que muchos de ustedes pueden estar sintiendo en este momento”. Mientras tanto, el huracán Margot se movía el miércoles por aguas abiertas del Atlántico. Se encontraba 1.270 km (790 millas) al oeste-suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h (90 mph). Se desplazaba hacia el norte a 11 km/h (7 mph) y se prevé que se mantenga en alta mar. Margot es la 13ra tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que abarca del 1 de junio al 30 de noviembre y que alcanzó su apogeo el domingo. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) pronostica que este año habrá entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las cuales entre 6 y 11 se convertirán en huracanes. De ellos, se calcula que de dos a cinco se volverán huracanes de categoría 3 o superior.

