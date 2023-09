AP Fotos: Imágenes satelitales muestran devastación que dejó más de 11.000 muertos en Libia

Planet Labs PBC Esta imagen satelital de Planet Labs PBC del martes 12 de septiembre de 2023 muestra la ciudad de Derna, Libia, afectada por una inundacin. (Planet Labs PBC va AP)

DARNAH – Imágenes tomadas vía satélite muestran la devastación física causada por una inundación que dejó al menos 11.300 muertos en la ciudad de Derna, en el este de Libia. Dos represas más arriba de Derna reventaron el lunes en la madrugada bajo la presión de la lluvia generada por una tormenta. El agua retenida arrasó manzanas del centro de la urbe hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Muchos dijeron que escucharon fuertes explosiones cuando las represas estallaron. Una riada de varios metros de altura descendió por la ladera de una montaña hacia la ciudad. Imágenes tomadas a unos 640 kilómetros (400 millas) sobre la superficie de la Tierra muestran que la tormenta dejó una capa café de lodo y suciedad en toda Derna. Un número incalculable de personas están sepultadas bajo el lodo y los escombros, que incluyen automóviles volcados y trozos de hormigón. Marie el Drese, secretaria general de la Media Luna Roja de Libia, declaró el jueves por teléfono a The Associated Press que el número de muertos se elevó a 11.300 mientras continúan las labores de búsqueda. Otras 10.100 personas han sido reportadas como desaparecidas, señaló. Las autoridades sanitarias habían informado anteriormente que la cifra de muertos en Derna era de 5.500. Las imágenes satelitales muestran suciedad y escombros que se extienden hasta el interior del mar en las aguas poco profundas de Derna, que aparecían visiblemente marrones cerca de la costa. Muchos cadáveres arrastrados al mar han regresado con la marea, señalaron los rescatistas. Las inundaciones han desplazado a por lo menos 30.000 personas en Derna, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, y varios miles más se vieron obligadas a abandonar sus hogares en otras localidades del este del país, añadió. Puentes y otra infraestructura esencial también fueron arrasados por las aguas, sobre todo edificios aledaños al río Wadi Derna. Debido a los daños en las carreteras, la ayuda apenas comenzó a llegar a la ciudad el martes por la noche.

