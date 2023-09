Colombia: ministro dice que ciberataque no fue contra el gobierno, se trabaja para recuperar datos

BOGOTÁ – El Ministro de las Tecnologías de la Información de Colombia, Mauricio Lizcano, aseguró el viernes que el ciberataque que sufrieron varias entidades públicas no fue contra el gobierno y que se trabaja en la recuperación de los datos de los organismos oficiales afectados. El funcionario se refirió al ataque cibernético que se produjo desde el miércoles pasado y que tuvo como objetivo a la empresa IFX Network, la cual brinda servicios de internet y seguridad informática a entidades públicas y privadas en Colombia, Ecuador y Chile. Hasta el momento no se sabe con certeza cuántas entidades públicas fueron víctimas del ciberataque, pero 34 han reportado anomalías en la prestación de sus servicios de manera virtual. Ante esto, Lizcano afirmó en Noticias Caracol que la responsabilidad de la seguridad de la información que manejan las entidades públicas afectadas es de la empresa IFX Network. Explicó que el ataque “no fue hecho contra el gobierno” colombiano sino contra esa compañía a la cual los ciberdelincuentes le están exigiendo un “rescate” por los datos de los ciudadanos que están alojados en las plataformas de las entidades públicas afectadas por la acción delictiva. “El gobierno colombiano y la empresa están trabajando para recuperar los datos”, aseguró Lizcano, quien anunció que “este tipo de acciones toman tiempo”, lo que significa que la afectación por el ciberataque podría durar varios días. Este viernes también se conoció que la Superintendencia de Salud de Colombia, entidad que se encarga de investigar a empresas del sector de la salud por supuestos incumplimientos, también se vio afectada por el ciberataque y suspendió los plazos que deben cumplir los procesos investigativos que realiza. Esto se traduce en que los procesos quedarán congelados hasta que se superen los datos de la entidad que estaban alojados en las plataformas que fueron víctimas del ciberataque. La entidad aclaró que, por el momento, seguirá atendiendo quejas relacionadas con el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos para las cuales existen otros mecanismos a los que pueden acudir los colombianos que requieran de la protección estatal en materia de salud. Dentro de las entidades públicas y servicios afectados en Colombia están la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud y varios organismos de judiciales. Esta parálisis en diferentes sectores de la administración pública provocó una reunión urgente del gobierno colombiano la víspera, después de la cual se conoció que el autor del ataque sería un grupo que ha realizado ataques cibernéticos a otras entidades privadas del sector de la salud.

