Fallece el pintor y escultor colombiano Fernando Botero

ARCHIVO - El artista colombiano Fernando Botero da una entrevista en Nueva York, el 30 de octubre de 2013. Botero murió el 15 de septiembre de 2023 en Mónaco, según su hija Lina Botero, quien confirmó su fallecimiento a la estación de radio colombiana Caracol. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

(Mark Lennihan, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)