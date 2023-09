República Dominicana cierra todas sus fronteras con Haití debido a una disputa por un canal

Varias personas permanecen a un costado de un canal en construccin en una de las mrgenes del ro Masacre --una frontera natural entre Hait y la Repblica Dominicana--, en una fotografa del viernes 15 de septiembre de 2023 que fue captada desde Dajabn, Repblica Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernndez)

