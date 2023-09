Excanciller mexicano crea su asociación civil y se distancia aún más del partido de López Obrador

El exsecretario de Relaciones Exteriores de Mxico y exaspirante a la presidencia Marcelo Ebrard habla durante su evento de cierre de campaa en la Ciudad de Mxico, el domingo 27 de agosto de 2023. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

(Ginnette Riquelme, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)