El cambio climático devora el hábitat de los grandes peces del océano

ARCHIVO - Distintas especies de tiburones y peces son exhibidas para su venta, el 3 marzo de 2023, en Kochi, estado de Kerala, India. Las olas de calor marinas de este ao y el aumento de la temperatura de los ocanos anuncian grandes cambios para el futuro de algunos de los peces ms grandes del mar, como tiburones, atunes y peces espada. (AP Foto/Satheesh AS, Archivo)

(Satheesh As, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)