La mayor empresa ferroviaria de México suspende trenes de carga ante creciente flujo de migrantes

ARCHIVO - Migrantes centroamericanos montados sobre un tren de carga en su ruta hacia la frontera entre Mxico y Estados Unidos, en Ixtepec, en el estado de Oaxaca, Mxico, el 23 de abril de 2019. Ferromex, la mayor empresa ferroviaria de Mxico, anunci el martes 19 de septiembre de 2023 que suspenda sus operaciones en 60 trenes de carga debido al masivo flujo de migrantes que viajan de forma irregular en los trenes de carga en su ruta hacia la frontera norte que linda con Estados Unidos. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo)

