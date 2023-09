Fuerte oleaje azota a las Bermudas mientras el huracán Nigel atraviesa aguas abiertas

Esta imagen satelital del martes 19 de septiembre de 2023 proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) muestra al huracn Nigel en el ocano Atlntico. (NOAA va AP) (Uncredited)

SAN JUAN – Meteorólogos de las Bermudas advirtieron el miércoles que podría haber peligrosas marejadas y corrientes de resaca mientras el huracán Nigel recorre aguas abiertas del océano Atlántico septentrional. El huracán de categoría 1 se ubicaba a 1.215 kilómetros (755 millas) al este-noreste de las Bermudas. Tenía vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (90 millas por hora) y se movía con dirección norte a 30 km/h (18 mph). Las Bermudas se han visto afectadas por tres tormentas en el último mes, aunque ninguna ha sido un impacto directo. “Esta ha sido una temporada de huracanes muy larga e implacable”, declaró el ministro de Seguridad Nacional, Michael Weeks. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que es probable que Nigel ya haya alcanzado su máxima intensidad y que se pronostica que empiece a debilitarse más tarde el miércoles a medida que se mueva hacia aguas más frías.

