El huracán Nigel provoca fuerte oleaje en las Bermudas en su avance por aguas abiertas

September 21, 2023, 6:27 AM

Published: September 21, 2023, 6:27 AM

Esta imagen satelital del martes 19 de septiembre de 2023 proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingls) muestra al huracn Nigel en el ocano Atlntico. (NOAA va AP) (Uncredited)

SAN JUAN – Los meteorólogos en las Bermudas alertaron el miércoles de peligrosas marejadas y corrientes al paso del huracán Nigel por aguas abiertas en el norte del Atlántico. El huracán de categoría 1 se encontraba unos 800 kilómetros (495 millas) al sureste de Cape Race, en Terranova. Mostraba vientos máximos sostenidos 140 kilómetros (85 millas) por hora y se desplazaba hacia el norte a 48 km/h (30 mph). Se esperaba que perdiera fuerza en el próximo par de días y se convirtiera en ciclón postropical para el viernes. Las Bermudas se han visto afectadas por tres tormentas en el último mes, aunque ninguna ha sido un impacto directo. “Esta ha sido una temporada de huracanes muy larga e implacable”, declaró el ministro de Seguridad Nacional, Michael Weeks. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que es probable que Nigel ya haya alcanzado su máxima intensidad y pronosticó que empezaría a debilitarse a medida que se movía por aguas más frías y encontraba cambios bruscos en el viento.

