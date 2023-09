Arranca en Ecuador la campaña electoral con miras a la segunda vuelta presidencial

Partidarios de la candidata presidencial Luisa Gonzlez, del Movimiento Poltico Revolucin Ciudadana, se renen frente a la oficina del Fiscal General a donde lleg para presentar una denuncia por amenazas de muerte en su contra en Quito, Ecuador, el lunes 18 de septiembre de 2023. Los ecuatorianos votarn en una segunda vuelta presidencial el 15 de octubre, tras el asesinato de uno de los candidatos presidenciales. (Foto AP/Dolores Ochoa)

