EEUU sanciona a filiales del cártel de Sinaloa y al líder de Clan del Golfo

ARCHIVO: En esta foto publicada por la oficina de prensa presidencial colombiana, uno de los narcotraficantes más buscados del país, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", líder del violento cartel del Clan del Golfo, es presentado a los medios en una base militar en Necoclí, Colombia, el 23 de octubre de 2021. Usage fue sentenciado a 45 años de prisión, el martes 8 de agosto de 2023 en un tribunal federal, en Nueva York. (Oficina de prensa presidencial colombiana vía AP, Archivo) (Uncredited)

MEXICO CITY – Estados Unidos anunció el martes sanciones a nueve filiales del cártel de Sinaloa, México, así como al líder actual de la poderosa red criminal colombiana Clan del Golfo. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro sancionó a los 10 por su participación en el narcotráfico, lo que le permite congelar todos sus activos en Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Las sanciones a los nueve afiliados del cártel de Sinaloa se anuncian luego que en abril fue revelado un acta acusatoria en Estados Unidos contra una rama del grupo criminal operada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. México extraditó hace pocos días a uno de esos hijos, Ovidio Guzmán López, a Estados Unidos. Los hijos de “El Chapo” están acusados de producir y traficar el potente opioide sintético fentanilo. “Las acciones de hoy refuerzan la estrategia total del gobierno estadounidense de salvar vidas mediante la interrupción de las cadenas de suministro de drogas”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken. Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a Estados Unidos y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México. Las sanciones contra el colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego coinciden con una reunión de una comisión antidrogas colombiana-estadounidense en Bogotá. Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, tomó control del Clan del Golfo en 2022 cuando se anunció que el líder previo fue extraditado a Estados Unidos. Ávila lanzó una ofensiva contra las fuerzas de seguridad colombianas, como represalia. Ávila está acusado en el Distrito Sur de Florida de tráfico de cocaína, y en el Distrito Este de Nueva York de participación en una empresa criminal.

