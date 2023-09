JPMorgan pagará $75 millones por demanda de que hizo posible el tráfico sexual de Epstein

Published: September 26, 2023, 11:55 AM

ARCHIVO - Esta foto del 28 de marzo de 2017 distribuida por el Registro de Delincuentes Sexuales de Nueva York muestra a Jeffrey Epstein, empresario acusado de tráfico sexual. (New York State Sex Offender Registry via AP, Archivo) (Uncredited, New York State Sex Offender Registry)

NUEVA YORK – El banco JPMorgan Chase ha aceptado pagar 75 millones de dólares a las Islas Vírgenes estadounidenses para resolver denuncias de que hizo posibles los actos de tráfico sexual del financista Jeffrey Epstein. JPMorgan dijo el martes que 55 millones de dólares irán a obras de beneficencia y ayuda a las víctimas. Otros 20 millones serán para pagar costos legales. Islas Vírgenes, donde Epstein tenía una finca, demandó a JPMorgan el año pasado, cuando su investigación reveló que el gigante de los servicios financieros habilitó los pagos de los reclutadores de Epstein a las víctimas y cumplió un papel “indispensable en la operación y ocultamiento de la empresa traficante de Epstein”. El territorio estadounidense sostuvo que JPMorgan fue cómplice de la conducta de Epstein y no avisó a la policía ni a los organismos reguladores bancarios que Epstein era un cliente de “alto riesgo” que efectuaba reiteradamente grandes retiros de fondos. JPMorgan dijo que llegó a un acuerdo legal confidencial con James “Jes” Staley, un exdirectivo que manejó la cuenta de Epstein antes de renunciar a su puesto. Meses atrás, el banco demandó a Staley, alegando que encubrió o minimizó los crímenes de Epstein a fin de conservar una cuenta bastante lucrativa. El banco aceptó en junio pagar 290 millones de dólares en una demanda colectiva de víctimas de los crímenes de Epstein. Epstein se suicidó en una cárcel federal estadounidense en 2019.

